Nessuno dei grandi giornali europei ha fatto titoloni su AstraZeneca

Nonostante venerdì mattina diversi quotidiani italiani abbiano scelto di aprire con la sospensione precauzionale di un lotto dei vaccini contro il coronavirus prodotti da AstraZeneca, i principali quotidiani europei si sono comportati in maniera diversa. Nessuno di loro ha dedicato alla notizia il titolo principale.

Alcuni hanno confinato la notizia nei box laterali, con toni generalmente prudenti. Altri hanno scelto di minimizzare eventuali timori, come il danese Politiken. In alcuni paesi la notizia non ha nemmeno trovato spazio nelle prime pagine, come per esempio in Germania. In Belgio, Le Soir parla della notizia ma con un titolo piuttosto riflessivo: «fiducia danneggiata». Il Financial Times apre con AstraZeneca ma preferendo titolare sui ritardi dell’azienda nel consegnare le dosi pattuite coi paesi europei (“timori per la sicurezza di un lotto” sono citati nel sommario).

