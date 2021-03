Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono due: il sequestro precauzionale di un lotto del vaccino AstraZeneca dopo problemi circolatori riscontrati in alcuni paesi europei su persone che erano state vaccinate da poco, e la diffusione del contagio in Italia, con la maggior parte delle regioni che rischia di entrare in area rossa a partire da lunedì. Il Giornale si occupa invece del contenuto del decreto sugli aiuti economici a imprese e famiglie allo studio da parte del governo, il Manifesto apre sullo sciopero deciso per il 22 marzo in tutta la filiera di distribuzione di Amazon, e i giornali sportivi commentano il pareggio del Milan con il Manchester United nell’andata degli ottavi di finale di Europa League.