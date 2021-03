Le foto del primo giorno del Papa in Iraq

Venerdì verso mezzogiorno (le 14 in Italia) Papa Francesco è arrivato a Baghdad, in Iraq: è la prima volta che un Papa visita l’Iraq nella storia del paese ed è la prima visita ufficiale di Papa Francesco dall’inizio della pandemia da coronavirus. Il Papa è stato ricevuto dal primo ministro iracheno Mustafa al Kadhimi e ha poi raggiunto il presidente dell’Iraq, Barham Salih, nel palazzo presidenziale di Baghdad. Poi è andato nella Cattedrale siro-cattolica di Sayidat al-Nejat (Nostra Signora della Salvezza). Il Papa rimarrà in Iraq per quattro giorni e girerà da sud a nord: il viaggio sarà il più pericoloso mai affrontato da un Papa nella storia recente, per varie ragioni, tra cui ovviamente la pandemia.