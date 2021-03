Sanremo 2021: i video delle canzoni della prima serata

Martedì 2 marzo è iniziata la 71esima edizione del Festival di Sanremo, il principale festival televisivo della canzone italiana. Ieri sono state suonate la metà delle canzoni in gara nella sezione principale e nelle Nuove Proposte: cioè quelle di Aiello, Arisa, Annalisa, Colapesce e Dimartino, Coma_Cose, Fasma, Francesca Michielin e Fedez, Francesco Renga, Ghemon, Madame, Maneskin e Max Gazzè per la sezione principale, Avincola, Elena Faggi, Folcast e Gaudiano per le Nuove Proposte. Sempre per la sezione principale, ieri sera si è esibita Noemi al posto di Irama, perché un collaboratore del cantante era risultato positivo al coronavirus. Irama, che è risultato negativo al test, dovrebbe esibirsi questa sera.

Qui sotto abbiamo raccolto i video delle esibizioni della prima serata, per chi se le è perse o vuole ascoltare le canzoni con più calma.

Aiello, “Ora”

Arisa, “Potevi fare di più”

Annalisa, “Dieci”

Colapesce e Dimartino, “Musica leggerissima”

Coma_Cose, “Fiamme negli occhi”

Fasma, “Parlami”

Francesca Michielin e Fedez, “Chiamami per nome”

Francesco Renga, “Quando trovo te”

Ghemon, “Momento perfetto”

Madame, “Voce”

Maneskin, “Zitti e buoni”

Max Gazzè, “Il Farmacista”

Noemi, “Glicine”

Categoria nuove proposte

Avincola, “Goal”

Elena Faggi, “Che ne so”

Folcast, “Scopriti”

Gaudiano, “Polvere da sparo”

