I dati sul coronavirus in Italia di oggi, mercoledì 3 marzo

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 20.884 nuovi casi positivi da coronavirus e 347 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 22.174 (277 in più di ieri), di cui 2.411 nei reparti di terapia intensiva (84 in più di ieri) e 19.763 negli altri reparti (193 in più di ieri). Sono stati analizzati 192.341 tamponi molecolari e 166.543 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 9,5 per cento, mentre quella dei test antigenici dell’1,6 per cento. Nella giornata di martedì i contagi registrati erano stati 17.083 e i morti 343.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (4.590), Campania (2.635), Emilia-Romagna (2.456), Piemonte (1.537) e Lazio (1.520).

Le principali notizie della giornata

• Una delle questioni più dibattute del nuovo DPCM approvato martedì dal governo è la possibile chiusura delle scuole. Il decreto prevede che nelle zone rosse, quelle a maggior rischio epidemiologico, siano chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido. Per quanto riguarda le zone gialle e arancioni il decreto fa una distinzione tra le situazioni in cui le scuole devono essere chiuse, come nelle zone rosse, e quelle in cui possono essere chiuse, su decisione dei presidenti di regione. La distinzione non è chiarissima, ma in questo articolo abbiamo messo in ordine le principali novità del decreto.

• Secondo l’ultima stima dell’Istituto Superiore di Sanità effettuata, su un campione di 1.296 tamponi sequenziati il 54 per cento delle infezioni da coronavirus in Italia è causato dalla “variante inglese” (B.1.1.7). Fra le regioni che hanno sequenziato più tamponi – e quindi in cui la stima è più affidabile – ci sono alcuni dati interessanti: la variante inglese in Lombardia è stata rilevata nel 64,3 per cento dei 213 tamponi sequenziati, in Campania nel 59,3 per cento degli 86 tamponi sequenziati e nel Lazio nel 34 per cento dei 169 tamponi sequenziati.

