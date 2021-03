Le foto dei Golden Globe

Nella notte tra domenica e lunedì c’è stata la cerimonia dei Golden Globe, i premi per cinema e tv assegnati dalla Hollywood Foreign Press Association: i due più importanti premi per il cinema sono andati a Nomadland e al sequel di Borat; tra le serie, invece, è andata molto bene The Crown. In tutto sono stati assegnati 25 premi: 14 per le serie tv e 11 per il cinema. Solitamente i Golden Globe sono una delle occasioni per fotografare attori e attrici in ghingheri, con il solito sfarzo delle occasioni mondane: quest’anno se ne sono visti po’ meno, dato che per colpa del coronavirus in molti hanno partecipato alla cerimonia in collegamento, ma a seguire trovate comunque una selezione delle fotografie notevoli della serata.

– Leggi anche: I Golden Globe per chi va di fretta

– Leggi anche: Golden Globe 2021: tutti i vincitori