I dati sul coronavirus in Italia di oggi, sabato 27 febbraio

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 18.916 casi positivi da coronavirus e 280 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 20.588 (102 in più di ieri), di cui 2.216 nei reparti di terapia intensiva (22 in più di ieri) e 18.372 negli altri reparti (80 in più di ieri). Sono stati analizzati 163.057 tamponi molecolari e 159.990 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 10,5 per cento, mentre quella dei test antigenici dell’1,2 per cento. Nella giornata di venerdì i contagi registrati erano stati 20.448 e i morti 253.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (4.191), Emilia-Romagna (2.542), Campania (2.215), Lazio (1.347) e Veneto (1.285).

Le principali notizie

Venerdì, il ministro della Salute Roberto Speranza ha anticipato ai presidenti delle regioni coinvolte i nuovi colori che saranno in vigore a partire da lunedì 1 marzo, in base agli ultimi dati analizzati sull’andamento dell’epidemia. Piemonte, Lombardia e Marche saranno in zona arancione; Molise e Basilicata passeranno in zona rossa, mentre la Liguria passerà in zona gialla. La Sardegna passerà in zona bianca: la prima regione a finire nella fascia di rischio più bassa e quella per cui sono previste meno restrizioni. Non è ancora però noto quali saranno le regole in vigore in Sardegna da lunedì: verranno stabilite da un’ordinanza del presidente della regione Christian Solinas, dopo un coordinamento con il ministero della Salute.



– Leggi anche: La situazione dei vaccini in Italia, in tempo reale