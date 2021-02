Djokovic-Medvedev, finale degli Australian Open, in diretta TV e in streaming

La finale maschile degli Australian Open di tennis si gioca domenica mattina a partire dalle 9.30 tra il serbo Novak Djokovic e il russo Daniil Medvedev alla Rod Laver Arena di Melbourne. Il torneo australiano è il primo Slam dell’anno in ordine cronologico: Djokovic, campione in carica dalla passata edizione, è arrivato in finale dopo aver eliminato Chardy, Tiafoe, Fritz, Raonic, Zverev e Karatsev, mentre Medvedev nei turni precedenti ha eliminato Pospisil, Carballes Baena, Krajinovic, McDonald, Rublev e Tsitsipas.

Dove vedere la finale degli Australian Open

La finale maschile degli Australian Open verrà trasmessa in diretta da Eurosport, i cui canali sono compresi nelle offerte di Eurosport Player, Sky e Dazn, la piattaforma online disponibile in abbonamento da pc, tablet, smart TV e console al costo di 9,99 euro mensili.

