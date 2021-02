Gli ultimi, delicati minuti del lungo viaggio del rover Perseverance della NASA verso Marte sono stati seguiti in diretta dal team del Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA e narrati dall’ingegnera del JPL, Swati Mohan. Quando Mohan ha confermato il riuscito atterraggio del rover su Marte, dicendo «touchdown confirmed», tra le persone che stavano seguendo la missione al JPL si sono levati grandi applausi, fist-bump e grida di gioia.

Compiere un atterraggio controllato su Marte era un’operazione molto complessa, e negli ultimi minuti del suo viaggio, dopo l’ingresso nell’atmosfera del pianeta, Perseverance ha dovuto fare tutto da solo con i suoi sistemi di bordo e senza la possibilità di interventi e correzioni dal centro di controllo. Giovedì sera, poco prima delle 22 ora italiana, il rover Perseverance della NASA ha raggiunto il suolo di Marte con un atterraggio controllato ben riuscito, dopo avere viaggiato per 203 giorni e coperto una distanza di oltre 470 milioni di chilometri.

Touchdown confirmed. The #CountdownToMars is complete, but the mission is just beginning. pic.twitter.com/UvOyXQhhN9

— NASA (@NASA) February 18, 2021