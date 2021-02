Serie A, le partite della 23ª giornata e dove vederle

La 23ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021 si gioca su quattro giorni, tra venerdì 19 e lunedì 22 febbraio, senza partite in contemporanea. Inizia venerdì sera con Fiorentina-Spezia alle 18.30 e Cagliari-Torino alle 20.45. Sabato si giocheranno tre anticipi, mentre domenica sono in programma altri quattro incontri, tra i quali l’atteso derby di Milano tra Milan e Inter, con il primo posto in classifica in palio. La 23ª giornata si concluderà infine lunedì sera con la Juventus che ospiterà il Crotone.

Venerdì 19

18.30

Fiorentina-Spezia [Sky]

20.45

Cagliari-Torino [Sky]

Sabato 20

15.00

Lazio-Sampdoria [Sky]

18.00

Genoa-Verona [Sky]

20.45

Sassuolo-Bologna [Dazn]

Domenica 21

12.30

Parma-Udinese [Dazn]

15.00

Milan-Inter [Dazn]

18.00

Atalanta-Napoli [Sky]

20.45

Benevento-Roma [Sky]

Lunedì 22

20.45

Juventus-Crotone [Sky]

La classifica momentanea della Serie A:

Inter 50 Milan 49 Roma 43 Juventus 42*

Lazio 40 Napoli 40* Atalanta 40

Sassuolo 34 Verona 33 Sampdoria 30 Genoa 25 Udinese 24 Bologna 24 Benevento 24 Spezia 24 Fiorentina 22 Torino 17 Cagliari 15 Parma 13 Crotone 12

Champions League

Europa League

Conference League

* una partita in meno

***

Il Post ha un’affiliazione con Dazn e Sky e ottiene dei piccoli ricavi se decidete di provare il servizio di streaming partendo dai link presenti in questa pagina.