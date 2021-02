Il Tribunale di Bolzano ha detto che Alex Schwazer non fece uso di doping nel 2016

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano ha disposto l’archiviazione del procedimento penale per doping a carico di Alex Schwazer, ex marciatore italiano che nel 2016 risultò positivo per la seconda volta in carriera a un controllo antidoping. Schwazer si è sempre detto innocente e da anni cerca di provare le presunte irregolarità nelle procedure osservate dagli ispettori dell’antidoping che lo sottoposero al test a sorpresa il primo gennaio 2016. Il GIP di Bolzano ora gli ha dato ragione archiviando l’indagine penale nei suoi confronti per non aver commesso il fatto.

Lo scorso maggio il Tribunale federale svizzero — la più alta autorità giuridica svizzera — aveva invece respinto la richiesta di annullamento della squalifica di otto anni. I giudici federali svizzeri avevano spiegato di non aver riscontrato motivazioni valide per accogliere la tesi della difesa, secondo la quale alcuni nuovi fatti emersi nel dibattimento del processo di Bolzano avevano messo in discussione le precedenti sentenze. Il respingimento sembrava avesse chiuso definitivamente il suo caso: ora però, con l’archiviazione dell’indagine penale, Schwazer potrà presentare nuovamente ricorso contro la squalifica al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna.