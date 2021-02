I dati sul coronavirus in Italia di oggi, lunedì 15 febbraio

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 7.351 nuovi casi positivi da coronavirus e 258 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 20.604 (70 in più di ieri), di cui 2.089 nei reparti di terapia intensiva (4 in più di ieri) e 18.515 negli altri reparti (66 in più di ieri). Sono stati analizzati 77.384 tamponi molecolari e 101.894 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 9,2 per cento, mentre quella dei test antigenici dello 0,3 per cento. Nella giornata di domenica i contagi registrati erano stati 11.068 e i morti 221.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Emilia-Romagna (1.391), Campania (966), Lombardia (945), e Lazio (760).

Le principali notizie della giornata

• Il 14 febbraio il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un’ordinanza che prevede che gli impianti sciistici di tutta Italia rimarranno chiusi fino al 5 marzo. La decisione del rinvio è arrivata in seguito al parere contrario da parte del Comitato tecnico scientifico (CTS) che aveva sconsigliato al governo di riaprire le piste anche nelle aree gialle a causa della preoccupante diffusione delle varianti del coronavirus. L’ordinanza ha fatto arrabbiare molti gestori di impianti, non tanto per il prolungamento della chiusura, quanto per il ritardo con cui è stata comunicata.

