Le previsioni meteo per domani, lunedì 15 febbraio

Secondo le previsioni del Servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare italiana, la giornata di domani, lunedì 15 febbraio, sarà prevalentemente nuvolosa al Nord e soleggiata altrove, senza variazioni significative per tutta la giornata. È prevista pioggia soltanto la mattina tra Sicilia e Calabria, ma di breve durata. Nella notte, scenderà la consueta nebbia sulla Pianura Padana. Le temperature rimarranno stabili in tutto il paese e in leggero aumento nel Centro Italia.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.