Il meteo di domani, domenica 14 febbraio

Secondo le previsioni del Servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare, la giornata di domani, domenica 14 febbraio, sarà fredda ma perlopiù soleggiata in tutto il paese, dalla mattina alla sera. Le uniche perturbazioni sono previste lungo la costa adriatica, con cielo coperto dalle Marche in giù e piogge sparse in Puglia. Nel corso della giornata sono previste inoltre nevicate fra Umbria e Lazio, in Molise e in Basilicata. In Sicilia dovrebbe piovere la sera. Temperature stabili in tutto il paese.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.