Mercoledì sera il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un’ordinanza secondo cui da oggi, giovedì 11 febbraio, la Puglia è in zona gialla rafforzata. La cabina di regia dell’emergenza coronavirus ha infatti rivisto i dati relativi all’epidemia in seguito a una richiesta che aveva fatto la regione, che da oggi potrà allentare le restrizioni applicate per limitare la diffusione del coronavirus.

In zona gialla ci si può muovere liberamente all’interno della regione senza bisogno di autocertificazione, mentre gli spostamenti verso altre regioni sono permessi solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Restano inoltre in vigore alcune regole generali, tra cui il coprifuoco dalle 22 alle 5.

Tra le 5 e le 18 si potranno consumare cibi e bevande all’interno di bar e ristoranti, che nel resto della giornata potranno operare per il servizio da asporto o consegna a domicilio. I negozi e i servizi alla persona, come parrucchieri e centri estetici, sono aperti, mentre i musei sono aperti da lunedì a venerdì. La regione ha raccomandato ai cittadini di ridurre al minimo gli spostamenti e di evitare di ricevere in casa persone diverse dai conviventi.

