È morto Franco Marini

È morto a 87 anni Franco Marini, politico italiano che negli anni ricoprì diversi incarichi: fu segretario della CISL (confederazione italiana sindacati lavoratori), ministro del Lavoro, segretario nazionale del Partito Popolare Italiano e presidente del Senato. Fu a lungo deputato, senatore ed europarlamentare. Ha dato notizia della sua morte Pierluigi Castagnetti, politico che militò per diverso tempo nel Partito Popolare con Marini e che gli succedette nella carica di segretario nazionale. Secondo Ansa, sarebbe morto per complicazioni legate alla Covid-19: a inizio gennaio era stato ricoverato all’ospedale San Camillo di Rieti dopo aver contratto il coronavirus.

Ci ha lasciato Franco Marini. Già Presidente Senato, Ministro del Lavoro, Segretario generale CISL e Segretario nazionale PPI. Uomo integro, forte e fedele a un grande ideale: la libertà come presupposto della democrazia e della giustizia. Quella vera. — PL Castagnetti (@PLCastagnetti) February 9, 2021

Marini nacque nel 1933 a San Pio delle Camere, un paesino in Abruzzo in provincia dell’Aquila, e iniziò giovane l’attività politica e di sindacalista, iscrivendosi nel 1950 alla Democrazia Cristiana e lavorando alla CISL durante gli anni dell’università (dove si laureò poi in giurisprudenza). Negli anni assunse un ruolo sempre più importante nel sindacato della CISL e divenne prima vicesegretario e poi segretario nazionale nel 1985.