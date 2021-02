La nave Ocean Viking della ong SOS Mediterranée ha soccorso 422 migranti negli ultimi giorni

L’ONG SOS Mediterranée ha chiesto alle autorità italiane e maltesi un porto sicuro per sbarcare 422 persone soccorse in mare negli ultimi giorni dalla nave Ocean Viking. La Ocean Viking era partita in missione lo scorso 2 febbraio, dopo che in un’operazione nei giorni precedenti aveva salvato quasi 400 persone.

Una donna incinta è stata evacuata assieme al suo partner dalla #OceanViking con un elicottero di @Armed_Forces_MT. È in condizioni critiche e ha bisogno di cure intensive disponibili solo a terra. È stata portata a Malta. Le auguriamo di riprendersi presto. pic.twitter.com/KXANxsQQSu — SOS MEDITERRANEE ITA (@SOSMedItalia) February 6, 2021

Sabato una donna incinta che aveva bisogno di cure è stata trasportata in elicottero a Malta. Si prevede che le condizioni meteo nell’area in cui si trova la nave possano peggiorare tra domenica e lunedì, ed è per questo che trovare un porto dove sbarcare i migranti è diventato particolarmente urgente.