La nave Ocean Viking della ong SOS Mediterranée ha soccorso 374 migranti nelle ultime 48 ore

Nelle ultime 48 ore la nave Ocean Viking, gestita dalla ong SOS Mediterranée, ha soccorso 4 imbarcazioni e ha soccorso 374 migranti, tra cui 21 neonati, 131 minori non accompagnati e 2 donne incinte. Sono numeri che non si registravano da tempo: di solito durante l’inverno la rotta fra il Nord Africa e l’Italia è quasi impraticabile per via del maltempo e delle basse temperature. L’ong ha chiesto alle autorità italiane e maltesi un porto sicuro per sbarcare le persone soccorse, ma non è chiaro se abbia ricevuto risposta.

