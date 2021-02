I dati sul coronavirus in Italia di oggi, sabato 6 febbraio

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 13.442 nuovi casi positivi da coronavirus e 385 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 21.518 (199 in meno di ieri), di cui 2.110 nei reparti di terapia intensiva (32 in meno di ieri) e 19.408 negli altri reparti (167 in meno di ieri). Sono stati analizzati in totale 149.342 tamponi molecolari e 133.065 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata dell’8 per cento, mentre quella dei test antigenici dell’1,1 per cento. Nella giornata di venerdì i contagi registrati erano stati 14.218 e i morti 377.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono la Lombardia (1.923), la Campania (1.546), l’Emilia-Romagna (1.383), il Lazio (1.014) e la Puglia (926).

Le principali notizie della giornata

• Sabato il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza che autorizza l’utilizzo degli anticorpi monoclonali contro la COVID-19. Lo ha annunciato lo stesso speranza sulla sua pagina Facebook, in cui specifica che l’autorizzazione è per un uso in «via straordinaria». L’annuncio di Speranza è arrivato dopo che l’AIFA, l’Agenzia italiana del farmaco, aveva espresso un parere favorevole alla sperimentazione degli anticorpi monoclonali su pazienti in una fase precoce della malattia.



• Sabato pomeriggio sono arrivate a Roma le prime dosi del vaccino di AstraZeneca, la cui somministrazione alle persone con meno di 55 anni dovrebbe cominciare martedì 9 febbraio.

• L’ente cinese che si occupa della regolamentazione dei prodotti medici ha autorizzato l’utilizzo sulla popolazione del vaccino contro il coronavirus prodotto dall’azienda cinese Sinovac Biotech. È il secondo vaccino autorizzato in Cina, dopo quello prodotto dalla casa farmaceutica Sinopharm.

– Leggi anche: La situazione dei vaccini in Italia, in tempo reale