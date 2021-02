I dati sul coronavirus in Italia di oggi, mercoledì 3 febbraio

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 13.189 nuovi casi positivi da coronavirus e 476 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 22.216 (315 in meno di ieri), di cui 2.145 nei reparti di terapia intensiva (69 in meno di ieri) e 20.071 negli altri reparti (246 in meno di ieri). Sono stati analizzati in totale 157.931 tamponi molecolari e 121.376 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 7,5 per cento, mentre quella dei test antigenici dell’1 per cento. Nella giornata di martedì i contagi registrati erano stati 9.660 e i morti 499.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (1.738), Campania (1.539), Lazio (1.164), Emilia-Romagna (1.047) e Puglia (1.044).

Le principali notizie della giornata

• Nonostante in molte regioni sia iniziato il coinvolgimento della popolazione nella campagna vaccinale, ci sono ancora poche informazioni su come verrà gestita la somministrazione alle fasce d’età più numerose, soprattutto quelle sotto i 60 anni. Poste Italiane ed Eni hanno sviluppato una piattaforma gestionale con cui le regioni possono coordinare diversi sistemi di prenotazione, organizzare le somministrazioni e inviare i dati delle vaccinazioni al ministero della Salute, ma ne parliamo meglio qui.

