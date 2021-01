Le previsioni meteo per domenica 31 gennaio

La giornata di domani comincerà con la pioggia per tutti, sulla penisola: solo la Sardegna e il Piemonte si sveglieranno all’asciutto, ma anche in quelle regioni il cielo sarà comunque nuvoloso. Sulle Alpi orientali, invece, nevicherà. Nel pomeriggio andrà decisamente meglio in Piemonte, dove arriverà il sole quasi ovunque, e sulla costa nord della Sicilia. Sul resto d’Italia le piogge continueranno. La serata sarà piovosa sul centro Italia, nuvolosa a Nord e a Sud. Nella notte le piogge arriveranno anche in Piemonte, per par condicio.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.