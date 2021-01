I dati sul coronavirus in Italia di oggi, mercoledì 27 gennaio

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 15.204 nuovi casi positivi da coronavirus e 467 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 23.513 (214 in meno di ieri), di cui 2.352 nei reparti di terapia intensiva (20 in meno di ieri) e 21.161 negli altri reparti (194 in meno di ieri). Sono stati analizzati in totale 168.105 tamponi molecolari e 125.665 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 7,3 per cento, mentre quella dei test antigenici del 2,3 per cento. Nella giornata di martedì i contagi registrati erano stati 10.593 e i morti 541.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Veneto (2.385), Lombardia (2.293), Lazio (1.338), Puglia (1.233) e Campania (1.178).

Le notizie di oggi

• Martedì 20 gennaio è stato pubblicato il bando per la realizzazione dei cosiddetti “centri primula”, cioè i padiglioni dove verranno somministrati i vaccini alla popolazione nella terza e nella quarta fase della campagna vaccinale e che sono identificati dal simbolo del fiore. In questo articolo spieghiamo bene come funzioneranno i “centri primula” previsti dal piano vaccini e anche quali sono i tempi, i costi e gli aspetti più criticati della loro realizzazione.

