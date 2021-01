Tampa Bay Buccaneers e Kansas City Chiefs giocheranno il Super Bowl della NFL

Tampa Bay Buccaneers e Kansas City Chiefs sono le due squadre che domenica 7 febbraio giocheranno il Super Bowl, la finale della National Football League (NFL). Nelle semifinali giocate domenica Tampa Bay ha battuto 31-26 i Green Bay Packers, diventando così la prima squadra nella storia della NFL a giocare il Super Bowl nel suo stadio, il Raymond James Stadium di Tampa. Per il suo quarterback, Tom Brady, sarà il decimo Super Bowl in carriera, raggiunto dopo aver riportato Tampa Bay ai playoff dopo tredici anni, alla sua prima stagione in Florida. Nell’altra semifinale, i Kansas City Chiefs campioni in carica hanno battuto 38-24 i Buffalo Bills e potranno così difendere il titolo vinto l’anno scorso contro i San Francisco 49ers. Il Super Bowl di Tampa sarà quindi la sfida tra due diverse generazioni di grandi quarterback: Tom Brady, 43 anni e 6 Super Bowl in carriera, contro Patrick Mahomes, 25 anni e un Super Bowl finora.

– Leggi anche: Verso un Super Bowl diverso