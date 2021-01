Gli Stati Uniti non stanno rubando i vaccini all’Unione Europea

In questi giorni si sta parlando molto dei ritardi nelle consegne delle dosi di vaccino contro il coronavirus prodotto da Pfizer-BioNTech, dovuti all’esigenza di rallentare per alcuni giorni il lavoro in uno degli impianti per poterlo potenziare e aumentarne la capacità produttiva. Allo stesso tempo, il nuovo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha promesso che nel paese saranno somministrate 100 milioni di dosi in 100 giorni.

In diverse trasmissioni televisive andate in onda domenica alcuni giornalisti e opinionisti hanno fatto notare la coincidenza tra i due annunci, alludendo al fatto che i vaccini destinati all’Unione Europea potrebbero essere invece consegnati agli Stati Uniti. Sebbene a causa di questi rallentamenti la campagna vaccinale in Italia subirà un ritardo di almeno un mese, le due cose non c’entrano nulla l’una con l’altra e Pfizer-BioNTech non sta avvantaggiando gli Stati Uniti o altri paesi.

Durante il programma Mezzora in più, al quale è intervenuto anche l’ex direttore di Rai News, Antonio Di Bella, la giornalista Lucia Annunziata ha chiesto all’epidemiologo e fondatore del Northeastern Network Science Institute di Boston, Alessandro Vespignani, se Pfizer possa essere «accusata di rispondere più a un mercato o di star speculando soprattutto nei rapporti con l’Europa». Vespignani ha spiegato che «ci possono essere degli intoppi nei meccanismi di produzione» ma che gli «sembra molto difficile» che questo possa essere un «gioco dietro le quinte in cui si cerca di massimizzare gli interessi economici».

Durante un’intervista con Barbara D’Urso al Live – Non è la D’Urso, il commissario straordinario per l’emergenza, Domenico Arcuri, ha detto che se Pfizer e BioNTech «tolgono i vaccini a un paese che non ha ancora iniziato la campagna, o la fa lentamente, non gli fa lo stesso danno che hanno fatto a noi che avevamo iniziato una campagna molto massiccia». D’Urso ha chiesto ad Arcuri se ad aggiudicarsi i vaccini che non sono stati consegnati sia «chi paga di più» come «l’Arabia, l’America, così», e Arcuri ha risposto in maniera piuttosto evasiva, dicendo che possono esserci «delle asimmetrie».

Dei ritardi nelle consegne dei vaccini ha parlato anche il virologo Massimo Galli, direttore del dipartimento di Malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, in un’intervista al programma Agorà, su Rai 3. Galli ha detto che i rallentamenti sono

«anche una questione di mercato. L’Unione Europea ha avuto garanzie di avere una grande quantità di vaccino a determinate condizioni e adesso c’è mezzo mondo che probabilmente sta offrendo di più, ma non traggo conclusioni».

I ritardi nelle consegne dei vaccini all’Unione Europea però non dimostrano che le dosi che avrebbero dovuto essere consegnate siano state destinate negli Stati Uniti e neppure che siano stati avvantaggiati altri paesi per motivi economici.

Prima di tutto, Pfizer-BioNTech ha comunicato che per ora spedirà meno dosi di vaccini anche agli Stati Uniti, in parte perché da ogni fiala è possibile ottenere sei dosi di vaccino anziché cinque, cioè una in più rispetto a quanto previsto in precedenza e indicato dal produttore: e questo significa che gli Stati Uniti non stanno ottenendo un trattamento di favore rispetto ai paesi dell’Unione Europea. Inoltre, i contratti stipulati tra le società farmaceutiche e i governi relativamente alla fornitura delle dosi di vaccini sono molto rigidi: per questa ragione, anche se è possibile che ci siano dei rallentamenti nelle consegne, come infatti è stato comunicato, Pfizer-BioNTech non può scegliere di scambiare le consegne di dosi previste tra paesi o decidere di tagliarle del tutto.

Un altro degli elementi che aiutano a capire meglio la situazione è quello dei dati sulla campagna di vaccinazione negli Stati Uniti. Nonostante alcuni intoppi iniziali nella fase di distribuzione, nelle ultime settimane le vaccinazioni nel paese hanno aumentato di molto il ritmo fino ad arrivare negli ultimi giorni a una media di 1 milione e 400mila persone vaccinate al giorno, anche prima dell’insediamento di Biden.

Il fatto che Biden abbia annunciato di voler dare un’accelerata alle somministrazioni di vaccini è un obiettivo ambizioso, ma tutt’altro che irrealizzabile, anche contando i ritardi nella consegna dei vaccini. In ogni caso, questo non dimostra che gli Stati Uniti abbiano bisogno di dosi addizionali di vaccino per raggiungere questo obiettivo o che Pfizer li abbia avvantaggiati a discapito dell’Unione Europea.

