Le previsioni meteo per martedì 26 gennaio

In quasi tutta Italia martedì sarà una bella giornata di sole, con piogge in mattinata soltanto sulla costa del Molise, nella Calabria meridionale e in Sicilia. Nel pomeriggio migliorerà in Calabria e Sicilia e continuerà il bel tempo su tutto il resto del Paese: ci saranno temporali sparsi solo sull’area costiera dell’Abruzzo. Nella serata sarà sereno o poco nuvoloso ovunque con piogge residue in Molise. Nella notte aumenterà la nuvolosità, ma senza precipitazioni, in Emilia-Romagna, Lombardia orientale e Veneto occidentale.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.