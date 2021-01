Il governo ha due o tre giorni per decidere cosa fare

Una settimana dopo aver ottenuto una precaria fiducia al Senato, il governo guidato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte rischia di andare in minoranza sul voto sull’annuale relazione del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede previsto per mercoledì (ma che potrebbe essere posticipato al giorno dopo). Dalle stime emerse finora, al Senato il governo potrebbe ricevere meno voti rispetto ai 156 ottenuti la settimana scorsa, e quindi la maggioranza sta valutando soluzioni da percorrere nei prossimi tre giorni. Le più accreditate sui giornali sono due: la prima è una riapertura delle trattative con Italia Viva e Matteo Renzi, che avevano aperto la crisi, la seconda sono le dimissioni di Conte mirate a riottenere l’incarico e formare un nuovo governo, in una cosiddetta “crisi pilotata”.

Bonafede deve presentare al Parlamento la relazione sull’amministrazione della giustizia nel 2020, sulla quale ci sarà un voto in ciascuna camera. Dopo la risicata fiducia della scorsa settimana, si era detto da subito che il governo avrebbe rischiato presto di andare in minoranza, su voti particolarmente delicati: quel momento è già arrivato. Bonafede è infatti uno dei ministri più controversi del governo, e il suo approccio giustizialista è sgradito non solo all’opposizione di centrodestra e di destra ma anche ai partiti di centro, nonché a un pezzo del centrosinistra. Sembra che Bonafede voglia smorzare alcuni passaggi del discorso, e collegarlo strettamente alla questione dei fondi europei del Recovery Fund, per rendere più difficile ai senatori indecisi un voto contrario.

Ma alcuni senatori che la settimana scorsa avevano votato la fiducia al governo hanno già detto o almeno lasciato intendere che voteranno contro la relazione di Bonafede, o che si asterranno: sono il leader del Partito Socialista Riccardo Nencini, Pier Ferdinando Casini di Centristi per l’Europa e Sandra Lonardo del Gruppo Misto. Al voto potrebbero poi mancare le senatrici a vita Elena Cattaneo e Liliana Segre, che la scorsa settimana avevano partecipato e votato la fiducia al governo. I 156 voti del governo al Senato, già meno della maggioranza assoluta, potrebbero essere insomma 151, e forse persino di meno. Non si sa ancora cosa farà Italia Viva, che ha detto che ascolterà la relazione ma che difficilmente la sosterrà: al voto di fiducia si era astenuta.

Visti i numeri quindi ci si aspetta che almeno al Senato la relazione di Bonafede possa essere bocciata: cosa che, dato il contesto della crisi politica in corso, porterebbe probabilmente Conte alle dimissioni. La maggioranza vorrebbe evitare proprio questo scenario.

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha definito quello sulla relazione di Bonafede «un voto sul governo», cercando di appellarsi alla responsabilità dei senatori indecisi e minacciando la possibilità di elezioni anticipate. Ma Conte e i suoi alleati starebbero cercando altre soluzioni per evitare di cadere sul voto su Bonafede. La prima, semplice operazione sarebbe un rinvio della seduta a giovedì, che potrebbe eventualmente essere deciso durante la riunione dei capigruppo di martedì. Servirebbe a guadagnare un giorno in più per pianificare una eventuale soluzione alternativa alla crisi: il piano originario del governo di allargare la maggioranza coinvolgendo senatori sparsi nei giorni successivi alla fiducia, infatti, non sembra aver funzionato.

Per questo, secondo i retroscena e le cronache politiche, una parte di maggioranza starebbe insistendo per riaprire le trattative con Renzi e Italia Viva, che avrebbero i numeri per tenere in piedi il governo. Un’ipotesi sostenuta da diversi leader del Partito Democratico considerati vicini a Renzi, come i capigruppo Graziano Delrio e Andrea Marcucci, e avanzata anche dal ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia. Ma un rientro di Italia Viva nella maggioranza, dopo gli stracci volati in queste due settimane, continua a essere sgradito a un pezzo importante del PD, in particolare ai leader Andrea Orlando e Goffredo Bettini. Domenica, comunque, anche il deputato del Movimento 5 Stelle Emilio Carelli aveva auspicato questa possibilità.

L’altro scenario raccontato dai giornali è più drastico. Conte starebbe valutando di dimettersi martedì, innescando una “crisi pilotata”, cioè una crisi il cui sviluppo è di fatto concordato in partenza. Avendo attualmente la fiducia al Senato, e anticipando l’eventuale sconfitta in aula sulla relazione di Bonafede, Conte si dimetterebbe ragionevolmente sicuro che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella gli riaffiderebbe l’incarico. A questo punto, con condizioni di partenza un po’ diverse rispetto a quelle attuali, dovrebbe provare a coinvolgere altre parti politiche in una nuova maggioranza, con l’obiettivo di formare il suo terzo governo.

Sulla composizione di questa nuova maggioranza siamo ancora alla fase delle ipotesi. Ma l’idea di un governo “istituzionale” che coinvolga anche il centro e un pezzo di centrodestra, che era sembrata accantonata la scorsa settimana, è citata come possibile dalle cronache politiche sui giornali di lunedì. Questa soluzione includerebbe Italia Viva, i gruppi di centro, e forse anche almeno un pezzo di Forza Italia: nel weekend il leader del partito Silvio Berlusconi ha detto di essere favorevole, in alternativa alle elezioni anticipate. Sembra molto difficile un eventuale sostegno di Lega e Fratelli d’Italia. Il Corriere della Sera dice che in questo scenario, il ruolo di Conte sarebbe un po’ ridimensionato, e che una parte importante del patto di governo sarebbe trovare un nome comune per la successione di Mattarella, il prossimo gennaio.