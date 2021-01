Le previsioni meteo per lunedì 25 gennaio

Nel Nord Italia lunedì sarà una bella giornata piena di sole, con qualche annuvolamento mattutino in Emilia-Romagna e nel Nord Est che si andranno via via schiarendo. Sulle regioni centrali e sulla Sardegna, invece, ci saranno nuvole e pioggia in tarda mattinata e primo pomeriggio, ma anche qui il tempo migliorerà verso sera. Al Sud il lunedì inizierà un po’ nuvoloso e andrà peggiorando prima su Campania e Molise, poi sulle altre regioni, Sicilia compresa. Qui e in Calabria il brutto tempo continuerà anche in serata.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.