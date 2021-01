Dove vedere il ritorno di Conor McGregor in UFC, stanotte

Nella notte tra sabato e domenica il lottatore irlandese Conor McGregor tornerà a combattere in UFC a distanza di un anno contro lo statunitense Dustin Poirier, già affrontato il 27 settembre 2014 e battuto in appena 1 minuto e 46 secondi. Nonostante McGregor abbia combattuto soltanto due incontri negli ultimi tre anni, rimane il lottatore di arti marziali miste più seguito e importante nella storia della UFC, lega che deve gran parte della sua popolarità proprio all’ascesa dell’irlandese tra il 2014 e il 2016. McGregor è diventato un personaggio di fama mondiale e in molti lo ricorderanno anche per l’incontro organizzato contro il campione di pugilato Floyd Mayweather, un evento ritenuto tra i più redditizi nella storia dei combattimenti. Riguardo all’incontro di questa notte, McGregor ha scritto: «Prometto un capolavoro».

Dove vedere McGregor-Poirier

L’incontro si terrà nella Fight Island di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, tra le 5 e le 6 del mattino di domenica. Verrà trasmesso in diretta e poi in replica on demand dalla piattaforma online Dazn, accessibile in abbonamento da pc, tablet, smart TV e console al costo di 9,99 euro mensili.

***

