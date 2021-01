È morta l’attrice Mira Furlan, nota per aver interpretato Danielle Rousseau in “Lost”

È morta l’attrice croata Mira Furlan, nota per aver interpretato Danielle Rousseau nella serie tv Lost: aveva 65 anni. La morte dell’attrice è stata comunicata dal suo account Twitter. Furlan era nata a Zagabria, in Croazia, allora in Jugoslavia, e tra i primi film in cui recitò ci fu Papà è in viaggio d’affari, del 1985, di Emir Kusturica, che vinse la Palma d’oro a Cannes nel 1985.

Nel 1991, in seguito allo scoppio della guerra in Jugoslavia emigrò negli Stati Uniti con il marito, il regista serbo Goran Gajić, che la diresse in alcuni episodi della serie Babylon 5. Il suo ruolo più noto fu però quello della scienziata Danielle Rousseau in Lost – il cui nome era ispirato a quello del filosofo svizzero Jean-Jacques Rousseau – in cui recitò nelle prime quattro stagioni. Nel 2012 recitò anche in Venuto al mondo, del regista italiano Sergio Castellitto, tratto dall’omonimo romanzo di Margaret Mazzantini.