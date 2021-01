Copertine di gennaio 2021

Dopo le edizioni speciali e altre copertine originali viste nel periodo pre-natalizio, a gennaio gli scaffali delle novità nelle librerie possono sembrare più spenti. Qualche copertina che si fa notare però c’è lo stesso e come di consueto abbiamo fatto una selezione con quelle che colpiscono di più, per inventiva ed efficacia nell’attirare l’attenzione, o anche solo per una scelta felice nell’associare una precisa immagine al contenuto di un libro. In mezzo c’è quella tra le nuove copertine di 1984 di George Orwell – da poco entrato nel pubblico dominio e quindi ora disponibile in molte nuove edizioni – che in redazione è piaciuta di più.