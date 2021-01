Le foto dell’insediamento di Joe Biden

Oggi 20 gennaio Joe Biden presterà giuramento diventando ufficialmente presidente degli Stati Uniti, in una cerimonia di insediamento che sarà molto diversa dalle precedenti, per via della pandemia da coronavirus. Non ci saranno le folle che abitualmente assistono all’inizio di una nuova presidenza: sul National Mall, il lungo viale che si estende dal Campidoglio al Lincoln Memorial di Washington, è stata creata un’installazione di quasi 200mila bandiere statunitensi per simboleggiare gli americani che non potranno assistere alla cerimonia. Durante l’evento, che comprenderà naturalmente i discorsi di Biden e della vice presidente Kamala Harris, la cantante Lady Gaga canterà l’inno, ed è prevista anche un’esibizione di Jennifer Lopez. Il presidente uscente degli Stati Uniti Donald Trump ha lasciato la Casa Bianca in mattinata, diretto in Florida.

Il Post segue le notizie dell’insediamento con un liveblog, qui.