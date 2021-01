La Germania estenderà il lockdown fino al 14 febbraio

La Germania ha deciso che estenderà fino al 14 febbraio il lockdown per contenere la diffusione del coronavirus. Inoltre, saranno rese più severe alcune misure per contenere i contagi: ci sarà l’obbligo di indossare mascherine FFP2 nei negozi e sui mezzi pubblici e si chiede maggiore impegno ai datori di lavoro per consentire, dove possibile, il lavoro da casa fino al 15 marzo.

La Germania aveva inizialmente annunciato un lockdown a partire dal 16 dicembre, che sarebbe dovuto finire il 10 gennaio, poi lo aveva prolungato fino alla fine del mese.

Nell’ultima settimana la media dei casi giornalieri registrati in Germania è stata di oltre 16mila, con più di 800 persone morte al giorno per Covid-19.