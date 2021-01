C’è stata una forte esplosione che ha distrutto un edificio nel centro di Madrid

Attorno alle 15 di questo pomeriggio a Madrid, in Spagna, c’è stata una forte esplosione che ha distrutto un palazzo in calle Toledo, nel centro della città, vicino alla Porta di Toledo. L’edificio si trova nel quartiere La Latina, vicino alla residenza per anziani Los Nogales La Paloma e alla chiesa della Paloma: come ha spiegato un portavoce dell’arcivescovado al El Diario l’edificio è la casa parrocchiale e ci abitano diversi preti. Le cause dell’esplosione sono ancora ignote ma secondo fonti delle autorità locali citate dal Diario si tratterebbe di una fuga di gas.

Il sindaco di Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha confermato che al momento risultano due persone morte e diversi feriti. La residenza per anziani ha fatto sapere che nessuno degli ospiti è ferito e che sia loro sia il personale sono stati fatti evacuare uscendo su un’altra strada. È stato evacuato anche l’hotel che si trova di fronte al palazzo.