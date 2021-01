Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris si candiderà alla presidenza della Calabria

Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha annunciato che si candiderà alla presidenza della Calabria. Le elezioni regionali si terranno l’11 aprile: erano state anticipate rispetto alla normale scadenza della legislatura dopo la morte della governatrice Jole Santelli lo scorso ottobre. In Calabria, a Catanzaro, de Magistris è stato per diversi anni pubblico ministero.

In una nota inviata alle agenzie di stampa, de Magistris ha spiegato la sua decisione di candidarsi così: «Mi candido per amore della Calabria e ringrazio le calabresi e i calabresi che in questi giorni mi hanno mostrato affetto e stima esortandomi ad affrontare una sfida tanto difficile quanto straordinariamente affascinante. Sono indissolubilmente legato a questa terra sin da bambino».

De Magistris è sindaco di Napoli dal 2011 e in primavera scadrà il suo secondo mandato, oltre il quale non si potrà ricandidare.