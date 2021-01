Le foto delle bandiere per l’insediamento di Joe Biden

Domani 20 gennaio a Washington si svolgerà la cerimonia di giuramento di Joe Biden come 46esimo presidente degli Stati Uniti. Le cerimonie di insediamento dei nuovi presidenti sono solitamente degli enormi eventi pubblici, a cui partecipano centinaia di migliaia di persone da tutti gli Stati Uniti, ma quella di quest’anno sarà molto diversa dal solito: in parte per le restrizioni legate alla pandemia da coronavirus e in parte per le misure precauzionali aggiuntive dovute all’attacco al Congresso del 6 gennaio da parte dei sostenitori del presidente uscente Donald Trump. Per questo al National Mall, il lungo viale che si estende dal Campidoglio al Lincoln Memorial, è stata creata un’installazione di quasi 200mila bandiere statunitensi per simboleggiare gli americani che non potranno assistere alla cerimonia. Ieri sera le bandiere sono state illuminate per 46 secondi, in omaggio al 46esimo presidente degli Stati Uniti.