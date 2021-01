Alexei Navalny è stato arrestato appena atterrato a Mosca

Alexei Navalny, il più noto e combattivo oppositore del presidente russo Vladimir Putin, è stato arrestato all’aeroporto di Mosca dove era atterrato domenica sera in arrivo dalla Germania dove era stato curato nei mesi scorsi da un avvelenamento ordinato secondo lui – e secondo molte ricostruzioni – dai servizi di sicurezza russi stessi. Dopo che era stato preso in consegna dagli agenti al controllo passaporti dell’aeroporto di Vnukovo, le autorità giudiziarie russe hanno comunicato che il suo arresto è avvenuto in attesa di un’udienza che dovrà valutare l’accusa che Navalny abbia violato gli obblighi di una precedente sentenza detentiva.

La portavoce di Navalny ha comunicato che all’avvocata di Navalny è stato impedito di seguirlo con la motivazione che aveva già superato il controllo passaporti. Navalny era partito da Berlino e aveva pubblicato un breve video su Instagram in cui sua moglie dice «Ragazzo, portaci della vodka: torniamo a casa» (una citazione dal film russo Il fratello grande). Il governo russo aveva annunciato nei giorni scorsi che al suo arrivo sarebbe stato arrestato.