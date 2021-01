Dove vedere Roma-Inter in TV e in streaming

Roma-Inter è la prima partita di Serie A in programma oggi. Si gioca alle 12.30 allo Stadio Olimpico di Roma e sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn. Si affrontano rispettivamente la terza e la seconda squadra in classifica, divise da tre punti. È quindi una partita molto sentita: se la Roma dovesse vincere raggiungerebbe l’Inter a 36 punti, se invece dovesse vincere l’Inter, riporterebbe il suo vantaggio in classifica a sei punti. Entrambe sono in un ottimo periodo di forma: la Roma viene da cinque vittorie nelle sei partite giocate nell’ultimo mese, mentre l’Inter ha interrotto mercoledì a Genova una serie di otto vittorie consecutive in campionato. È anche la sfida tra due dei migliori centravanti del nostro campionato: Edin Dzeko e Romelu Lukaku.

Dopo la vittoria del Milan nell’anticipo di sabato sera, entrambe le squadre potrebbero vedere aumentare il proprio distacco dal primo posto, in caso di sconfitta, e perdere il piccolo ma significativo vantaggio accumulato sulle inseguitrici. L’ultima volta che si sono incontrate, lo scorso 17 luglio, Roma e Inter pareggiarono 2-2 con i gol di De Vrij, Spinazzola, Mkhitaryan e Lukaku.

Dove vedere Roma-Inter

Roma-Inter verrà trasmessa in diretta dalla piattaforma online Dazn, accessibile in abbonamento da pc, tablet, smart TV e console al costo di 9,99 euro mensili. La partita sarà commentata da Pierluigi Pardo e Massimo Donati.

Le probabili formazioni di Roma-Inter

Roma (3-4-2-1) Lopez; Ibanez, Smalling, Mancini; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko

Inter (3-5-2) Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Martinez, Lukaku

***

Il Post ha un’affiliazione con Dazn e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dai link presenti in questa pagina.