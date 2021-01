Le previsioni meteo per domani, lunedì 11 gennaio

Secondo il servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare, la giornata di domani, lunedì 11 gennaio 2021, sarà prevalentemente soleggiata al Nord e coperta al Centro, Sud e isole, con piogge lungo la costa adriatica tra Marche e Abruzzo e nevicate sugli Appennini umbri e laziali. In Sardegna sono previsti temporali e piogge per tutta la giornata. Nella notte il tempo sarà stabile in tutto il paese. Le temperature massime e minime saranno stazionarie sulle regioni adriatiche centrali, in calo altrove.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.