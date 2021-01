Lo sport che ci aspetta nel 2021

Dopo tutti i rinvii causati dall’epidemia da coronavirus nel corso del 2020, il 2021 sarà un anno di sovraffollamento per quanto riguarda gli eventi sportivi. Agli appuntamenti annuali e a quelli decisi da tempo, come i Campionati mondiali di sci a Cortina e la Coppa America di vela, si sono aggiunti infatti tutti quelli originariamente previsti nel 2020, dagli Europei di calcio alle attese Olimpiadi estive di Tokyo. L’evoluzione della pandemia mantiene ancora alcuni dubbi che riguardano soprattutto l’organizzazione degli eventi più grandi — come appunto gli Europei e le Olimpiadi — ma è vero anche che nell’anno appena passato il mondo dello sport è riuscito ad adattarsi alla situazione con nuovi protocolli e formati che verranno mantenuti finché ce ne sarà bisogno. A prescindere dalla presenza o meno del pubblico — senza la quale non si può dire sia la stessa cosa — il 2021 sarà quindi un anno senza precedenti per la frequenza di eventi sportivi. Si inizierà già dai primi di gennaio: nella gallery tutti i maggiori appuntamenti in ordine cronologico.

