«La Scozia tornerà presto»

Pochi secondi dopo la mezzanotte del 31 dicembre 2020 la prima ministra scozzese Nicola Sturgeon ha pubblicato su Twitter un breve messaggio per ricordare la volontà della Scozia di tornare a fare parte dell’Unione Europea, di cui a partire da oggi il Regno Unito non fa più parte.

Scotland will be back soon, Europe. Keep the light on ????????????????????????????❤️????????❤️???????????????????????????? pic.twitter.com/qJMImoz3y0

