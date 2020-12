Il terremoto in Croazia

Martedì in Croazia c’è stato un forte terremoto di magnitudo 6.4 con epicentro a Petrinja, una città di circa 20mila abitanti 46 chilometri a sud-est della capitale Zagabria. A Petrinja la scossa ha causato ingenti danni agli edifici, con il crollo di tetti e facciate. Secondo quanto riportato dalla tv croata HRT, una persona sarebbe morta e diverse persone sarebbero ferite. Non si conoscono però ancora ulteriori dettagli. Lunedì nella stessa zona c’erano state altre scosse, la più forte di magnitudo 5.2.

Terremoto Mw 6.4 in Croazia – 29 dicembre 2020 ore 12:19 https://t.co/lpNYATwxGu pic.twitter.com/Wbdqb8zYTI — INGVterremoti (@INGVterremoti) December 29, 2020

La forte scossa di terremoto è stata sentita anche in molte regioni italiane, soprattutto nel Nord Est e della costa adriatica del Centro, ma non solo: in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche e Abruzzo, ma anche in Campania. Secondo l’agenzia di stampa slovena STA l’unica centrale nucleare della Slovenia, quella di Krsko, che si trova a 100 chilometri dall’epicentro, sarebbe stata chiusa per precauzione.

Il sindaco di Petrinja, Darinko Dumbovic, in una dichiarazione trasmessa dalla televisione HRT, ha detto che la città «è stata completamente distrutta» e che sarebbero morti dei bambini. Dumbovic ha paragonato il terremoto all’esplosione della bomba atomica a Hiroshima il 6 agosto 1945 e ha aggiunto che «metà della città non esiste più» e che i suoi concittadini hanno bisogno d’aiuto. Il primo ministro croato Andrej Plenkovic e altri ministri dopo il terremoto hanno raggiunto Petrinja.

Exact moment when the 6.2 magnitude earthquake hit central #Croatia. You can see cameras and microphones shaking both outdoors and inside the N1 studio in #Zagreb #crotia#crotiaearthquake#Croatian#petrinja pic.twitter.com/AXHWGlbyAj — Siddhant Anand (@JournoSiddhant) December 29, 2020

Nella capitale Zagabria, dove secondo quanto riferiscono fonti locali, in molti avrebbero lasciato la città ignorando il divieto di spostamento imposto dalle norme per contrastare la diffusione del coronavirus. Il terremoto è stato sentito in tutto il paese e, oltre che in Italia, nelle vicine Serbia, Bosnia ed Erzegovina e Slovenia e persino nell’Austria meridionale.