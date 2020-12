C’è stata una scossa di terremoto in Croazia, è stata sentita anche in Italia

Una forte scossa di terremoto avvenuta in Croazia è stata percepita anche in molte regioni italiane, soprattutto nel nord est ma non solo. Il terremoto è stato sentito soprattutto nelle regioni adriatiche, ma non solo: in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche e Abruzzo. L’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) dice che il terremoto ha avuto una magnitudo di 6.4 e che l’epicentro è stato nei pressi della città di Petrinja. Una scossa di magnitudo 5 in Croazia aveva provocato ieri danni ad alcuni edifici: anche in quel caso l’epicentro era stato a Petrinja.

Situacija u Petrinji. pic.twitter.com/EK63mcVofC — Hrvatski Crveni križ (@crvenikriz_hr) December 29, 2020