I dati sul coronavirus di oggi, domenica 27 dicembre

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 8.913 nuovi casi positivi da coronavirus e 305 morti a causa della COVID-19, la malattia causata dal virus.

Attualmente i ricoverati sono 26.151 (265 in più rispetto a ieri), di cui 2.580 nei reparti di terapia intensiva (2 in meno di ieri) e 23.571 negli altri reparti (267 in più di ieri). Sono stati analizzati in tutto 60.158 tamponi. È risultato positivo il 14,8 per cento dei tamponi di cui è stato comunicato il referto. Ieri i contagi registrati erano stati 10.431 e i morti 261.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono il Veneto (3.337), l’Emilia Romagna (1.283), il Lazio (977), la Sicilia (682) e il Piemonte (470).

