I dati sul coronavirus di oggi, sabato 26 dicembre

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 10.407 nuovi casi positivi da coronavirus e 261 morti a causa della COVID-19, la malattia causata dal virus.

I ricoverati attualmente sono 25.886 (100 in meno rispetto a ieri), di cui 2.563 nei reparti di terapia intensiva (2 in meno di ieri) e 23.304 negli altri reparti (98 in meno di ieri). Sono stati analizzati in tutto 81.285 tamponi. È risultato positivo il 12,8 per cento dei tamponi di cui è stato comunicato il referto. Ieri i contagi registrati erano stati 19.037 e i morti 459.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono il Veneto (2.523), l’Emilia Romagna (1.756), la Lombardia (1.606), il Lazio (1.123) e la Puglia (544).

