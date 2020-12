I dati sul coronavirus di oggi, venerdì 25 dicembre

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 19.037 nuovi casi positivi da coronavirus e 459 morti a causa della COVID-19, la malattia causata dal virus.

I ricoverati attualmente sono 25.986 (673 in meno rispetto a ieri), di cui 2.584 nei reparti di terapia intensiva (5 in meno di ieri) e 23.402 negli altri reparti (668 in meno di ieri). Sono stati analizzati in tutto 152.334 tamponi. È risultato positivo il 12,5 per cento dei tamponi di cui è stato comunicato il referto. Ieri i contagi registrati erano stati 18.040 e i morti 505.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono il Veneto (5.010), la Lombardia (2.628), l’Emilia Romagna (2.127), il Lazio (1.691) e la Puglia (1.011).

Le principali notizie di oggi

• Questa mattina è arrivato in Italia un furgone con le prime dosi del vaccino per il coronavirus di Pfizer-BioNTech, che da domenica comincerà a essere somministrato a oltre 9.750 persone tra medici, infermieri e operatori sanitari in una giornata di vaccinazione “simbolica” in contemporanea in tutte le regioni. Nei giorni successivi comincerà la campagna di vaccinazione vera e propria. Il furgone, partito dagli stabilimenti di Pfizer in Belgio, ha superato il passo del Brennero, in provincia di Bolzano, e da lì è stato scortato dai Carabinieri in direzione dell’ospedale Spallanzani di Roma. Verrà poi trasportato dall’esercito negli altri 20 centri dove avverranno le prime vaccinazioni di domenica.