Le previsioni del meteo per domani, lunedì 21 dicembre

Domani potrebbe piovere nell’est della Liguria e in Emilia, sulle coste toscane, nell’est della Sicilia e nel sud della Calabria. È prevista neve invece sulle Alpi, sopra i 1.700 metri di altitudine. Sia al mattino che dopo il tramonto invece ci sarà la nebbia sulla pianura Padana, in particolare in quella emiliano-romagnola, e foschia o banchi di nebbia nell’entroterra delle regioni adriatiche del centro Italia.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.