Le previsioni del meteo per domani, domenica 20 dicembre

Domani sarà un’altra giornata di maltempo e nebbia in buona parte del Nord Italia. In particolare sono previste piogge nelle regioni occidentali e in Emilia, con piogge, rovesci e temporali, specialmente in Liguria. Nel resto del nord il cielo sarà poco o parzialmente nuvoloso e in Emilia-Romagna ci sarà molta nebbia. Dovrebbe piovere anche nel nord della Toscana e nel sud-est della Sardegna, mentre nel resto del centro il cielo sarà in gran parte velato. Al sud è previsto cielo poco nuvoloso sul nord della Campania e in Molise, molto nuvoloso o coperto altrove, con temporali in Sicilia e lungo le coste ioniche, che si intensificheranno nel pomeriggio nell’est dell’isola.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.