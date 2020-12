Le foto di New York sotto la neve, finalmente

È arrivata la prima nevicata dell’anno a New York: soltanto giovedì sono caduti quasi 17 centimetri, più dei 12 caduti in tutta la stagione invernale del 2019-2020, ha fatto sapere il National Weather Service, il Servizio meteorologico nazionale. Il sindaco Bill de Blasio ha scritto su Twitter che «da anni, non dovevamo affrontare una sfida simile».

This was one of the biggest storms we’ve seen in years, with almost 11 inches in the Bronx and 5-8 inches across the city. @NYCSanitation is up to the task and cleanup is under way. pic.twitter.com/zvBN7etqCe

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) December 17, 2020