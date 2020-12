Le previsioni meteo per lunedì 7 dicembre

Lunedì pioverà di meno rispetto al weekend, ma il cielo sarà nuvoloso quasi in tutta Italia. Al Nord ci saranno un po’ di nubi in Val Padana, mentre sulle zone alpine e prealpine centro orientali pioverà. Al Centro sarà nuvoloso soprattutto lungo l’Adriatico, con piogge in Toscana, Lazio, Umbria e Sardegna occidentale. Al Sud sarà più coperto lungo la costa tirrenica e potrà esserci qualche temporale; il tempo sarà sereno in Puglia e Basilicata ionica.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.