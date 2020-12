Le previsioni meteo per domani, giovedì 3 dicembre

Le previsioni meteo per giovedì dicono che in Italia sarà una giornata perlopiù piovosa e nevosa in alcune zone (sarà probabilmente un Natale particolare e diverso, ma comunque “it’s beginning to look a lot like Christmas“). Di mattina pioverà in Trentino-Alto Adige, in Sicilia, in Salento e a Napoli, e nevicherà in Cadore e sull’Appennino Tosco-Emiliano. Di pomeriggio potrebbe nevicare anche in Trentino e a Rieti, mentre pioverà in tutto il Sud. Di sera ci saranno schiarite ma continuerà a piovere al Sud, e di notte peggiorerà anche nel Nord-Ovest.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.